06 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
работа, безработица, занятость (2016) | Фото: proftat.ru

В России зарегистрировано более 2 миллионов безработных - Минтруд

В России зарегистрировано 2090000 безработных, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета по соцполитике СФ. "Количество безработных растет", - заметил министр. Он сообщил, что дистанционно на учет встали более 1,6 млн человек.

"У нас действительно порядка 2,3% всех занятых работают в режиме неполной рабочей неделе. Больше всего таких в Москве, Свердловской области и Пермском крае", - рассказал Котяков. По его словам, чаще всего это сотрудники творческих профессий, а также сотрудники образовательных учреждений. В простой чаще всего отправляют сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, а в отпуск без содержания отправлено до 0,5% всех работающих граждан.

"За последние месяцы на 200 тыс. вырос рынок вакансий", - рассказал Котяков. По его словам, динамика рынка труда во многом связана с мерами поддержки, предпринимаемыми правительством.

"Исходя из прогнозов, наиболее сложным на рынке труда будет третий квартал 2020 года. Это будут пиковые значения по безработным, но уже в четвертом квартале мы надеемся увидеть положительную динамику", - заметил глава Минтруда.

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В России зарегистрировано более 2 миллионов безработных - Минтруд

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Теги: безработица, антон котяков, коронавирус



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