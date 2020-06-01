06 Сентября 2020
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Чаяндинское месторождение (2014) | Фото: gazprom.ru

Власти Якутии сняли режим карантина с Чаяндинского месторождения

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о снятии карантина на территории Чаяндинского месторождения, сообщает оперштаб.

Как говорится в документе, карантин с двух участков месторождения - "ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - отменяется с 1 июня.

Напомним, порядка 3 тыс. рабочих якутского месторождения подхватили COVID-19. При этом на месторождении прошли мощные акции протеста вахтовиков, недовольных условиями работы на фоне эпидемии коронавируса.

Ранее глава Якутии отчитался, что продолжается вывоз вахтовиков с отрицательными анализами на коронавирус с Чаяндинского месторождения.

Однако рабочие записали видеообращение, в котором говорится, что вахтовиков не вывозят с объекта, несмотря на обещания. В итоге они покидают рабочий поселок самостоятельно.

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Власти Якутии сняли режим карантина с Чаяндинского месторождения

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Теги: чаяндинское месторождение, вахтовики, коронавирус, карантин



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Развитие сюжета:

Ранее 02.06.2020 10:24 Мск Глава Якутии: Больных коронавирусом на Чаяндинском месторождении не осталось

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