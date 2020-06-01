Власти Якутии сняли режим карантина с Чаяндинского месторождения

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о снятии карантина на территории Чаяндинского месторождения, сообщает оперштаб.

Как говорится в документе, карантин с двух участков месторождения - "ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - отменяется с 1 июня.

Напомним, порядка 3 тыс. рабочих якутского месторождения подхватили COVID-19. При этом на месторождении прошли мощные акции протеста вахтовиков, недовольных условиями работы на фоне эпидемии коронавируса.

Ранее глава Якутии отчитался, что продолжается вывоз вахтовиков с отрицательными анализами на коронавирус с Чаяндинского месторождения.

Однако рабочие записали видеообращение, в котором говорится, что вахтовиков не вывозят с объекта, несмотря на обещания. В итоге они покидают рабочий поселок самостоятельно.