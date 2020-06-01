Подростков, потушивших вечный огонь водой в Нижнем Тагиле, поставили на учет в ПДН

Подростки из Нижнего Тагила, потушившие вечный огонь водой из бутылки, поставлены на профилактический учет. Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, семиклассники просто хотели посмотреть, можно ли затушить вечный огонь таким образом.

"Подростков поставили на профилактический учет. В отношении родителей или их законных представителей органы внутренних дел планируют завести административное делопроизводство по статье 5.35 – Ненадлежащее воспитание собственных детей", - рассказал Горелых.

Благодаря камерам видеонаблюдения, сотрудники полиции подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №17 УМВД по Нижнему Тагилу установили личность малолетних вандалов по горячим следам. Ими оказались 13 и 14-летние ученики местной школы №4. Один из них воспитывался в неполной семье.

"Их нашли в ходе поисковых мероприятий в Пионерском сквере по характерной примете. У одного из молодых людей была серая толстовка с капюшоном на голове. Безусловно, профилактическая работа будет проведена и в учебном заведении, где обучаются нарушители", - добавил Валерий Горелых.