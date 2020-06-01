Поставки "Авифавира" в российские коронавирусные больницы начнутся 11 июня

В июне российские больницы получат 60 тыс. курсов препарата "Авифавир". Лекарство считается первым зарегистрированным в России препаратом, показавшим эффективность в клинических испытаниях против коронавируса. Он создан на базе "Фавипиравира". Производителем является компания "ХимРар", проект проинвестировали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд РФ.

Первые партии препарата будет направлены в Росздравнадзор в начале июня – ведомство должно дать заключение на ввод в обращение. Первые поставки в больницы ожидаются 11 июня.

Препарат находился в обращении в Японии с 2014 года как лекарство против тяжелых форм гриппа. Финальный этап клинического исследования "Авифавира" продолжается с участием 330 пациентов. Всего в клиническом исследовании участвуют 35 медцентров в разных регионах страны.