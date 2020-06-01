06 Сентября 2020
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аквапарк, ЛетоЛето, горки (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

Компания "Олимпия-Пермь" расторгла договор на проектирование аквапарка в Перми

Компания "Олимпия-Пермь" расторгла договор на проектирование аквапарка в Перми с московской компанией "Гипрогор Проект". На сайте госзакупок опубликовано соглашение, согласно которому, заказчик в связи с прекращением действия договора отказывается от своих прав на банковскую гарантию в размере более 52,7 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость контракта составляла 175,8 млн руб.

Как сообщает "Properm.ru" со ссылкой на министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Николая Гончарова, коррективы в планы были внесены в связи с текущей социально-экономической и эпидемиологической ситуацией.

"Мы были вынуждены принять решение о расторжении контракта на проектирование", — сообщил министр.

Контракт на проектирование аквапарка на ул. Калинина, 84а в Кировском районе Перми был заключен 26 марта 2020 года. Его сумма составила 175,9 млн руб. Планировалось, что проект будет завершен осенью 2020 года. На строительство объекта краевые власти готовы были потратить более 5 млрд руб.

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Компания "Олимпия-Пермь" расторгла договор на проектирование аквапарка в Перми

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Теги: аквапарк, Олимпия Пермь, проектирование



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