06 Сентября 2020
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защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Эксперты и врачи попросили Голикову и Мурашко о срочных мерах для защиты медиков

Инициативная группа, состоящая из врачей, медицинских экспертов и руководителей благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Участники группы просят срочно принять меры по защите медиков, работающих с зараженными коронавирусом. Как сообщает РБК, в письме говорится о необходимости сделать это до того, как начнется вторая волна эпидемии COVID-19.

Кроме того, предлагается внести изменения в порядок закупки защитных средств, поскольку нынешняя система во время эпидемии "парализует деятельность системы здравоохранения".

Напомним, президент РФ Владимир Путин призвал профильные ведомства, в первую очередь, Минздрав, готовиться к возможной второй волне коронавируса в октябре-ноябре 2020 года.

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Эксперты и врачи попросили Голикову и Мурашко о срочных мерах для защиты медиков

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Теги: татьяна голикова, михаил мурашко, врачи, средства защиты,



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