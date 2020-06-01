06 Сентября 2020
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Елена Воробей актриса (2017) | Фото: instagram.com/vorobei_elena

"Как будто меня битами били": артистка Елена Воробей заболела коронавирусом

Эстрадная артистка Елена Воробей заболела коронавирусом. Звезда в Instagram рассказала, что не решилась сразу сообщить близким и публике свой диагноз.

"Во-первых , не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный...Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем???ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку...Но я всё же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать????Главное не нервничать", - написала Воробей в своем блоге (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Воробей поблагодарила своих врачей, а также дала рекомендации тем, у кого есть симптомы заболевания: "Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, т к есть опасность тромбов! Много пить жидкости - 5/7 литров!!!Ну, а всё остальное индивидуально....Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал( Всё тело болело так как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждёмс, боремся".

Коллеги Елены выразили ей поддержку и сочувствие. Например, композитор Игорь Николаев, который недавно переболел пневмонией, но с отрицательным тестом на коронавирус, написал: "Ленуся, не бойся! Просто выполняй добросовестно и регулярно все назначения и предписания врачей!".

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"Как будто меня битами били": артистка Елена Воробей заболела коронавирусом

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Теги: елена воробей, коронавирус, симптомы



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