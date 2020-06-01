06 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Жителю Екатеринбурга, порезавшему полицейского, грозит пожизненное

Жителю Екатеринбурга, напавшему на полицейского, предъявлено обвинение. Теперь мужчине грозит пожизненное.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, нападавшему вменяется статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Все случилось ночью 30 мая у одного из домов по улице Кузнецова в уральской столице: злоумышленник нанес полицейскому несколько ударов ножом. В результате силовику была причинена резаная рана плеча. Его напарник применил табельное оружие и выстрелил дебоширу в ногу.

Сейчас проводится расследование. Как отметили в ведомстве, статья 317 УК РФ в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного.

"Начальник Главка МВД генерал-майор полиции Александр Мешков дал поручение руководству территориального ОВД проработать вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу. Под арестом у него будет больше возможностей ценить свободу и поразмышлять о том, что с топором бросаться на квартиру своих соседей, держа их в постоянном страхе, и резать силовиков, себе, как говорится, дороже. В США, к примеру, при подобных обстоятельствах его бы в три счета отправили к праотцам", - заявлял пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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Жителю Екатеринбурга, порезавшему полицейского, грозит пожизненное

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Теги: полицейский, нападение, нож, Екатеринбург



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Ранее 30.05.2020 15:08 Мск Полицейские Екатеринбурга применили табельное оружие при задержании дебошира

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