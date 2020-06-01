Экс-советник Обамы заявила о "русском следе" в беспорядках в США

Экс-советник по национальной безопасности бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в США.

По словам Райс, среди протестующих из-за убийства американским полицейским задержанного афроамериканца есть не только мирные протестующие, но и экстремисты. Последние пытаются захватить протест и превратить его в "нечто другое", что, по мнению Райс, "прямо из русского сборника пьес", передает Regnum.

"Я не удивлюсь, узнав, что они (русские – прим.) финансируют это каким-то образом, в той или иной форме", - заявила экс-советник Обамы.

В США уже несколько дней не прекращаются акции протеста, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Задержаны свыше четырех тысяч человек. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер был вынужден ввести в городе комендантский час, который будет действовать с 23 часов 31 мая до 6 часов утра 1 июня. Полиции в патрулировании оказывает поддержку нацгвардия. В городе в ходе массовых акций протеста начались беспорядки, задержаны 17 человек, сообщается о 11 пострадавших полицейских.

CNN сообщила, что секретная служба поместила Дональда Трампа и его окружение в подземный бункер недалеко от Белого дома после того, как в Вашингтоне начали собираться на протестную акцию демонстранты.