Ко дню защиты детей свердловские росгвардейцы сдали почти 25 литров крови

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Росгвардия (2018) | Фото: Накануне.RU

Ко дню защиты детей свердловские росгвардейцы сдали почти 25 литров крови

55 сотрудников екатеринбургского ОМОНа сдали почти 25 л. крови для тяжелобольных детей в рамках празднования международного дня защиты детей. Многие из росгвардейцев являются кадровыми донорами учреждения, регулярно сдают кровь и по первому зову готовы прийти на помощь.

"Каждый боец и офицер пришли сдавать кровь по зову сердца, ведь первоочередная задача Росгвардии – оказывать помощь людям, а сдача крови – один из вариантов спасения чьей-то жизни", – отметил майор полиции ОМОН Валерий Кардашин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, был усилен медицинский контроль доноров перед процедурой кроводачи. Помимо этого все помещения регулярно дезинфицируются, воздух обеззараживается в режиме нон-стоп, в учреждения установлены средства для дезинфекции рук.

"Без помощи доноров многим пациентам не справиться. К сожалению, есть среди них и дети с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, которые нуждаются в переливании крови. Одна из ключевых целей, поставленная национальным проектом "Здравоохранение", снижение детской смертности, и в этом медицине помогают наши доноры", – отметил главный врач учреждения Александр Орлов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ко дню защиты детей свердловские росгвардейцы сдали почти 25 литров крови

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Росгвардия, "День защиты детей", донорство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети