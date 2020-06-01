Ко дню защиты детей свердловские росгвардейцы сдали почти 25 литров крови

55 сотрудников екатеринбургского ОМОНа сдали почти 25 л. крови для тяжелобольных детей в рамках празднования международного дня защиты детей. Многие из росгвардейцев являются кадровыми донорами учреждения, регулярно сдают кровь и по первому зову готовы прийти на помощь.

"Каждый боец и офицер пришли сдавать кровь по зову сердца, ведь первоочередная задача Росгвардии – оказывать помощь людям, а сдача крови – один из вариантов спасения чьей-то жизни", – отметил майор полиции ОМОН Валерий Кардашин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, был усилен медицинский контроль доноров перед процедурой кроводачи. Помимо этого все помещения регулярно дезинфицируются, воздух обеззараживается в режиме нон-стоп, в учреждения установлены средства для дезинфекции рук.

"Без помощи доноров многим пациентам не справиться. К сожалению, есть среди них и дети с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, которые нуждаются в переливании крови. Одна из ключевых целей, поставленная национальным проектом "Здравоохранение", снижение детской смертности, и в этом медицине помогают наши доноры", – отметил главный врач учреждения Александр Орлов.