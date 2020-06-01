"Победа" возобновила полеты после двух месяцев простоя

Российский лоукостер "Победа" возобновил регулярные полеты после двух месяцев простоя. Первые рейсы выполняются из московского Внуково в Волгоград, Санкт-Петербург и Махачкалу.

"Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановила полеты из-за ограничений (авиасообщение с другими странами приостановлено) и снижения спроса на внутренних рейсах. Для компании было выгоднее оставить самолеты на земле, чем эксплуатировать из пустыми. Тем более, что лизинговые платежи за самолеты (флот "Победы" состоит из 30 Boeing-737-800) не отменялись.

В преддверии возобновления полетов лоукостер снизил цены на июньские билеты, из-за такого демпинга другим авиакомпаниям также пришлось урезать стоимость перелетов, по крайней мере, на тех направлениях, где летает "Победа".