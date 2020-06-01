"Единая Россия" в Прикамье определила победителей праймериз на довыборы в заксобрание

"Единая Россия" в Прикамье подвела итоги праймериз по довыборам в заксобрание Пермского края по одномандатным округам №17 и №13, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

По предварительным данным, победу в округе №17 одержал вице-премьер краевого правительства Антон Удальев, в округе №13 - председатель первичной профсоюзной организации "Сильвинит" Павел Кузьмин.

По словам лидера краевых "единороссов" Вячеслава Григорьева, предварительное голосование "Единой России" проводилось по открытой модели, по которой проголосовать может любой гражданин в избирательном округе. Однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение провести предварительное голосование в особом порядке: наиболее достойных кандидатов определяют выборщики, количество и персональный состав которых формируется оргкомитетом в муниципалитетах по предварительному согласованию с Президиумом регионального политсовета