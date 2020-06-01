На Южном Урале за сутки COVID-19 выявили у 114 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 114 новых случаев заболевания COVID-19, два человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 3 тыс. 132 человек.

Больных COVID-19 – 1 тыс. 741 человек. За сутки было выписано из больниц 13 человек, всего в регионе выздоровели 1 тыс. 336 пациентов.

За прошедшие сутки скончалось два человека. От COVID-19 умер пациент 63 лет. У 61-летнего мужчины было субарахноидальное кровоизлияние, коронавирус был сопутствующим заболеванием.