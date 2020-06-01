На Южном Урале КСП проверяет областной центр технической инвентаризации
КСП региона проверит работу ОГУП "Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки будет проанализирована финансово-хозяйственная деятельность унитарного предприятия за 2017-2019 годы, а также эффективность использования государственного имущества.
Напомним, ОГУП "Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области" возглавляет экс-министр имущества региона Алексей Бобраков.