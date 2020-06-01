06 Сентября 2020
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75 лет Победы Свердловская область
парад победы, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Каждый участник Парада Победы в Екатеринбурге пройдет тест на коронавирус

Стало известно, как будет обеспечиваться эпидемиологическая безопасность участников Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня в Екатеринбурге.

Как рассказал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

"Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания. Все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков", - сказал генерал-полковник.

парад победы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, командующий отметил, что каждый военнослужащий, задействованный в торжественных мероприятиях, пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Только при отсутствии заражения он будет включен в состав участников парада.

"Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены", - заверил Лапин.

Кроме Екатеринбурга, на территории Центрального военного округа Парады Победы пройдут также в Новосибирске и Самаре.

Напомним, на прошлой неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал поручения по организации мероприятий Года памяти и славы, которые предполагается провести 24 июня.

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Каждый участник Парада Победы в Екатеринбурге пройдет тест на коронавирус

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Теги: парад, коронавирус, тест, ЦВО, военные, Екатеринбург



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