Каждый участник Парада Победы в Екатеринбурге пройдет тест на коронавирус

Стало известно, как будет обеспечиваться эпидемиологическая безопасность участников Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня в Екатеринбурге.

Как рассказал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

"Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания. Все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков", - сказал генерал-полковник.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, командующий отметил, что каждый военнослужащий, задействованный в торжественных мероприятиях, пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Только при отсутствии заражения он будет включен в состав участников парада.

"Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены", - заверил Лапин.

Кроме Екатеринбурга, на территории Центрального военного округа Парады Победы пройдут также в Новосибирске и Самаре.

Напомним, на прошлой неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал поручения по организации мероприятий Года памяти и славы, которые предполагается провести 24 июня.