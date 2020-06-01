Курящих и пьющих людей отнесли к группе риска по коронавирусу

Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться коронавирусом, а также провоцируют более тяжелое течение болезни. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По его словам, алкоголь и сигареты не только не могут защитить от инфекции, как это ранее рекламировали представители бизнеса, а напротив, ослабляют иммунную систему и делают человека более уязвимым к вирусу.

Он напомнил, что, согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения, курение сопровождается тяжелым поражением легких. Такое же пагубное воздействие на легкие оказывает и алкоголь.

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко также опроверг слухи о пользе алкоголя и табака в случае заболевания коронавирусом COVID-19. По его словам, употребление алкоголя больными в разы затрудняло оказание им помощи, "некоторых просто не удавалось вытащить".А каждый курильщик имеет какое-то заболевание легких, в том числе бронхит, и сочетание с этим заболеванием вируса "точно до добра не доведет".

Ранее директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева сообщила, что в группу риска входят люди с эндокринопатиями — пациенты с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями. Среди таких пациентов уровень летального исхода заболевания выше, чем у людей без этих патологий.