В Перми экс-глава краевого управления автодорог и транспорта не смог заменить остаток срока принудительными работами

В Перми бывший глава регионального управления автодорог и транспорта Серегй Белоконь обжалует в краевом суде решение об отказе заменить остаток тюремного срока принудительными работами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Белоконь в мае 2013 г. в своем кабинете предложил гендиректору подрядчика дать ему взятку: он потребовал оплачивать аренду квартиры, в которой собирался жить вместе с семьей. Цена вопроса – 75 тыс. руб. в месяц. В ответ Белоконь пообещал не применять санкции к подрядчику, если тот нарушит договор. В 2013-2014 гг. гендиректор передал чиновнику по частям взятку на общую сумму в 1 млн 50 тыс. руб. В 2016 г. суд наказал Белоконя восемью годами колонии строгого режима со штрафом в 73,5 млн руб.. Экс-чиновник обжаловал приговор в краевом суде, который оставил это решение без изменений.

В этом году Белоконь обратился в Губахинский городской суд с требованием заменить остаток наказания на принудительные работы, где получил отказ. Решение обжалвоано в Пермском краевом суде. Материалы поступили в инстанцию, дата рассмотрения пока не назначена.