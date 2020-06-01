В Югре 32 пациента с коронавирусом находятся в реанимации

В Югре на сегодняшний день к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены восемь человек. Такие данные Накануне.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В реанимации находятся 32 пациента.

Отметим, что вчера, число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ было больше - 11 человек, 31 в реанимации.

Напомним, в последние дни в регионе был отмечен существенный прирост количества заболевших. По состоянию на 31 мая общее число пациентов, у которых был подтвержден коронавирус составляло 2436 человек. За сутки было зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19.