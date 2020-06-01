06 Сентября 2020
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Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Правительство хочет засекретить госзакупки для космической отрасли

Поправки к закону "О контрактной системе", разработанные правительством, предполагают закрытые аукционы и конкурсы на закупку товаров и услуг для космической отрасли. Другими словами, госзакупки для космонавтики хотят засекретить, пишет "Интерфакс", ссылаясь на текст поправок.

Закрытый формат может распространиться на работы по исследованию и использованию космического пространства, создание космических материалов и технологий, создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.

Если поправку примет парламент, то закупки будут проводиться в форме закрытых аукционов и конкурсов (или их же, но в электронной форме).

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Правительство хочет засекретить госзакупки для космической отрасли

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Теги: госзакупки, космическая отрасль, поправки, секретность, прпвительство



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