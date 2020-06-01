На ульяновском авиазаводе "Авиастар-СП" отказались от введения сдельной оплаты труда

На Ульяновском авиазаводе АО "Авиастар-СП" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК, а она, в свою очередь, входит в Ростех) заключен новый коллективный договор. Голосование по нему проходило в заочном формате, а незадолго до него сотрудники компании возмутились новыми условиями оплаты труда.

В сообщении компании указывается, что в коллективный договор на 2020-2022 годы внесены значительные коррективы в интересах сотрудников: "Наш коллективный договор значительно превосходит Трудовой кодекс и предлагает работникам дополнительные льготы и гарантии".

По словам представителя первичной профсоюзной ячейки завода Валентины Грушиной, работодатель обязуется проводить ежегодную индексацию зарплаты, введен пункт о годовых премиях (правда, только при наличии финансовых возможностей). В договоре обозначены дополнительные дни к отпуску и доплаты для трудящихся в опасных или вредных условиях.

В середине мая руководство завода попыталось перевести сотрудников на новую схему оплаты труда, которая была представлена как "совершенствование для повышения эффективности работы". Когда представители администрации предприятия попытались рассказать о нововведении в цехе, рабочие устроили очень жесткий разговор, собрание чуть не переросло в стихийный митинг.

"Сейчас вы нас посадили на "сделку". В день получается 1040 рублей. Мы вышли без премии, у нас короткий месяц, 17 рабочих дней. То есть 17 тысяч грязными будет составлять зарплата рабочего с шестым разрядом. Минус подоходный налог – и что мы получим в этом месяце? МРОТ?", - возмущался один из сотрудников. Другой рабочий заявил, что несогласным с уведомлением о переходе на новую систему оплаты труда, якобы, предлагается "проследовать в отдел кадров". "Я что, рабом должен себя чувствовать что ли?" – спрашивает он. Огласка инцидента в соцсетях и СМИ, вероятно, заставила руководство пересмотреть планы по оптимизации оплаты труда.