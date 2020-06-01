06 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Акция протеста из-за гибели Джорджа Флойда (2020) | Фото: RT

Протесты из-за убийства афроамериканца в США проходят в Европе и Новой Зеландии

В Лондоне и Берлине у посольств США прошли акции протеста, связанные с гибелью после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Несмотря на сохраняющийся в Великобритании карантин, тысячи людей собрались на Трафальгарской площади и у здания американского посольства, требуя положить конец расовой дискриминации. Некоторые держали плакаты с надписью: "Правосудие для Джорджа Флойда".

Также в центре Манчестера прошел марш под лозунгом "Жизни черных важны".

Лондонская полиция сообщила, что 23 человека задержаны за различные нарушения.

Акция протеста из-за гибели Джорджа Флойда(2020)|Фото: RT

Акция протеста из-за гибели Джорджа Флойда(2020)|Фото: RT

Кроме того, в новозеландском Окленде около двух тысяч человек вышли на протестную акцию. Также протесты прошли в Веллингтоне, Крайстчерче и Данидине. Акции носили мирный характер, столкновений с полицией не было. Как отмечает Regnum, протестующие носили медицинские маски и соблюдали необходимую социальную дистанцию.

В США протестами охвачены более 40 городов, среди которых Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго и др. Они начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер был вынужден ввести в городе комендантский час, который будет действовать с 23 часов 31 мая до 6 часов утра 1 июня. Полиции в патрулировании оказывает поддержку нацгвардия. В городе в ходе массовых акций протеста начались беспорядки, задержаны 17 человек, сообщается о 11 пострадавших полицейских.

CNN сообщила, что секретная служба поместила Дональда Трампа и его окружение в подземный бункер недалеко от Белого дома после того, как в Вашингтоне начали собираться на протестную акцию демонстранты.

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Протесты из-за убийства афроамериканца в США проходят в Европе и Новой Зеландии

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Теги: протесты, джордж флойд, сша, лондон, новая зеландия



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