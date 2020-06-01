Футболисты "Урала" прошли повторный тест на коронавирус. Результаты

Футболисты, тренеры и персонал "Урала" прошли очередное запланированное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. В воскресенье стали известны результаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, все они отрицательные. Как отметили в клубе, это уже второе общекомандное тестирование, которое проходят игроки.

Напомним, по результатам первого тестирования COVID-19 был выявлен у нападающего Павла Погребняка. Как добавили в "Урале", в настоящий момент Павел чувствует себя намного лучше: он находится в больнице под наблюдением врачей и идет на поправку.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у футболистов нескольких клубов Российской Премьер-лиги.