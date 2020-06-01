Прикамье приближается к отметке в 1000 оправившихся от коронавирусной инфекции

Число оправившихся пермяков от новой коронавирусной инфекции приближается к отметке в 1 тыс.. Так, за последние сутки и медицинских учреждений региона в связи с выздоровлением было выписано еще четыре пациента с диагностированным ранее COVID-19. Таким образом, краевые врачи помогли излечиться 943 инфицированным жителям Прикамья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, на данный момент в регионе зафиксировано 1 тыс.713 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 41 территории Прикамья. Свободными от коронавируса считаются Горнозаводский, Гайнский, Косинский, Кочевский и Кишертский районы и округа. На лечении в медучреждениях находится 713 пациентов, 2 тыс.399 - на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.



