Ведущим барнаульским травматологам при сокращении предложили работать дворниками

В Барнауле Следственный комитет начал проверку информации о том, что врачам одного из медцентров предложили вакансии дворников.

Сообщалось, что врачам-травматологам Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства из-за сокращения штата и реорганизации отделения предложили вакансии санитаров, уборщиков и дворников. Среди медиков, которые могут попасть под сокращение или пойти мести улицы, оказались ведущие ортопеды и травматологи.