Шамсутдинову предъявят новое обвинение

Тюменскому срочнику Рамилю Шамсутдинову добавят новое обвинение – вменят покушение на убийство, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ему предъявили обвинение по статье "Убийство", но, так как два человека остались живы, обвинение разделили на две части. Во-первых, оно осталось по названной статье, во-вторых, "Покушение на убийство"", - цитирует ТАСС адвоката срочника Равиля Тугушева.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября 2019 г. во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части № 54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тыс. штрафа. Вердикт остался в силе.