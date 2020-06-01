06 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Поставка средств защиты из Китая (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Китайская провинция Цзянси направила в Прикамье 20 тысяч масок

Губернатор провинции Цзянси Китайской народной республики И Ляньхун направил в Пермский край 20 тыс. медицинских масок. Дружелюбный жест помощи направлен на поддержание партнерских отношений в рамках российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга – Янцзы", зародившихся еще в 2013 г. и направленных на взаимодействие регионов в области культуры, туризма, образования и перспективы экономического развития.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, средства индивидуальной защиты с посылом "на совместное преодоление временных трудностей", поступили в краевой фонд социальной поддержки населения. После их передадут в ведомственные, волонтерские и общественные организации, участники которых будут выдавать маски всем, кто в них нуждается.

Благотворительная акция по борьбе с коронавирусной инфекцией, старт которой дал глава региона Дмитрий Махонин, собрала свыше 156 млн руб. и десятки тысяч средств защиты и медицинского оборудования. Помимо физических лиц, благотворителями выступали также крупные предприятия Прикамья и России: ПАО "Пермэнергосбыт", ПАО "Метафракс", ГК "Эрис КИП", АО "Медисорб", НПО "Искра", ПАО "ПНППК" ООО "Инкаб", "Филип Моррис Интернэшнл", АО "Горнозаводскцемент" и другие.

Для того, чтобы сделать благотворительный взнос, достаточно указать в назначении платежа: "благотворительная акция по сбору средств по борьбе с коронавирусом".

Благотворительная акция по сбору средств по борьбе с коронавирусом, Прикамье(2020)|Фото: Правительство Пермского края

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Китайская провинция Цзянси направила в Прикамье 20 тысяч масок

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Теги: маски, Цзянси, благотворительность



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