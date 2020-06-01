На Южном Урале отменили карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга

В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

С 31 мая им не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, за последнее время в регионе не выявлялись завозные случаи коронавируса.