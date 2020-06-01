06 Сентября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: newkurkino.ru

Госдума рассмотрит законопроект о пособиях для неработающих домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР).

Пособие будет полагаться людям, которые будет вести "домашнее хозяйство своей семьи". Речь идет о домашней уборке, готовке еды, а также об осуществлении ухода за детьми и престарелыми родителями.

Выплаты предлагаются не всем домохозяйкам, а только безработным, сообщает Regnum. При этом быть претендентом на их получение можно лишь в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Напомним, ранее депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги по аналогии с самозанятыми.

По его словам, после принятия закона о самозанятых им воспользовались только 20 тыс. человек. Депутат отметил, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории, но "за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся". "А потом мы удивляемся, почему у врачей и учителей зарплаты маленькие! А с чего они будут большими, если треть населения не платит налоги?" — возмутился народный избранник.

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Госдума рассмотрит законопроект о пособиях для неработающих домохозяек

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Теги: пособия, домохозяйки, мрот, госдума



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