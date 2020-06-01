06 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Путин может объявить дату голосования по поправкам в Конституцию 1 июня

Владимир Путин в начале этой недели может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента. По данным инсайдеров, голосование может пройти 1 июля, но рассматривается и вариант с 8 июля.

Если голосование назначат на 1 июля, то досрочное голосование начнется 25 июня – на следующий день после парада в честь 75-летия Победы. Источники издания говорят, что власти хотят сыграть на воодушевлении и позитиве от празднования юбилея Победы.

Напомним, сегодня, 1 июня, кабинет министров во главе с Михаилом Мишустиным представит президенту России план общенационального восстановления после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Предполагается, что будет представлен перечень действий из девяти разделов, включающих около 500 мероприятий, рассчитанных до конца 2021 года.

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СМИ: Путин может объявить дату голосования по поправкам в Конституцию 1 июня

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Теги: владимир путин, поправки в конституцию, план восстановления экономики



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