В праймериз "Единой России" на Южном Урале "отметились" 269 кандидатов, процедура завершена

31 мая вечером завершилось голосование на предварительных выборах кандидатов от партии "Единая Россия" в Челябинской области, всего в формате электронного голосования было выдвинуто и зарегистрировано 269 кандидатов на замещение различных мандатов. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения.

Среди желающих работать от "ЕР" в представительных органах власти – предприниматели, врачи, учителя, волонтёры. Праймериз в формате электронного голосования в Челябинская области проходили с 25 по 31 мая, окончательные итоги будут подведены чуть позже, при этом регион вошел в пятерку самых активных в стране по показателям интереса избирателей к выдвижению кандидатов.

По данным партии, всего в стране правом проголосовать за того или иного кандидата с помощью электронной процедуры воспользовалось 970 тыс. избирателей.

13 сентября будут избирать 60 депутатов Законодательного собрания Челябинской области (30 по партийным спискам, 30 кандидатов пойдут по мажоритарным округам), в этот день также пройдут кампании по выборам депутатов в местные советы еще 271 городского и сельских поселений, включая довыборы депутатов в советы депутатов Челябинска по отдельным округам.