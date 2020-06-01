В праймериз "Единой России" на Южном Урале "отметились" 269 кандидатов, процедура завершена

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область Уральский ФО
Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России (2019) | Фото: Накануне.RU

В праймериз "Единой России" на Южном Урале "отметились" 269 кандидатов, процедура завершена

31 мая вечером завершилось голосование на предварительных выборах кандидатов от партии "Единая Россия" в Челябинской области, всего в формате электронного голосования было выдвинуто и зарегистрировано 269 кандидатов на замещение различных мандатов. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения.

Среди желающих работать от "ЕР" в представительных органах власти – предприниматели, врачи, учителя, волонтёры. Праймериз в формате электронного голосования в Челябинская области проходили с 25 по 31 мая, окончательные итоги будут подведены чуть позже, при этом регион вошел в пятерку самых активных в стране по показателям интереса избирателей к выдвижению кандидатов.

По данным партии, всего в стране правом проголосовать за того или иного кандидата с помощью электронной процедуры воспользовалось 970 тыс. избирателей.

13 сентября будут избирать 60 депутатов Законодательного собрания Челябинской области (30 по партийным спискам, 30 кандидатов пойдут по мажоритарным округам), в этот день также пройдут кампании по выборам депутатов в местные советы еще 271 городского и сельских поселений, включая довыборы депутатов в советы депутатов Челябинска по отдельным округам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В праймериз "Единой России" на Южном Урале "отметились" 269 кандидатов, процедура завершена

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Единая Россия, праймериз, электронное голосование, избирательная кампания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети