Трампа эвакуировали в бункер, в Вашингтоне ввели комендантский час

Секретная служба поместила Дональда Трампа и его окружение в подземный бункер недалеко от Белого дома после того, как в Вашингтоне начали собираться на протестную акцию демонстранты. По данным CNN, который ссылается на неназванного чиновника в Белом доме, президент, первая леди Мелания и их сын Бэррон пробыли в убежище не больше часа.

Еще один инсайдер телеканала сообщил, что, согласно протоколу, президента и его семью перемещают в бункер при повышении уровня угрозы до красного.

Издание утверждает, что сотрудникам Белого дома, которые в понедельник пойдут на работу, было велено не демонстрировать на людях своих служебные бейджи, а показывать их только на входе секретной службе.

Кстати, Трамп в твиттере похвалил секретную службу за работу и обеспечение безопасности.

Между тем, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер был вынужден ввести в городе комендантский час, который будет действовать с 23 часов 31 мая до 6 часов утра 1 июня. Полиции в патрулировании оказывает поддержку нацгвардия.

В городе в ходе массовых акций протеста начались беспорядки, задержаны 17 человек, сообщается о 11 пострадавших полицейских.

Протестами охвачены более 40 американских городов, среди которых Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго и др. Они начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве.