Средний Урал накроют град, дожди с грозами и сильный ветер

На Среднем Урале синоптики предупредили о непогоде. Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сегодня, 1 июня, в Свердловской области ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду, крупный град, грозы и очень сильный дождь. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать все меры безопасности и беречь свою жизнь.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Вечером в воскресенье, 31 мая, в Екатеринбурге прошла сильная гроза. О последствиях непогоды пока не сообщается.