06 Сентября 2020
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Астронавты SpaceX и экипаж МКС 1.06.20. (2020) | Фото: NASA

Командир экипажа Crew Dragon получил небольшую травму при переходе на МКС

Командир экипажа корабля Crew Dragon Даг Херли ударился лбом о проем переходного люка на Международной космической станции.

"Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции", - сказал на брифинге после стыковки замруководителя пилотируемой программы NASA Стив Стич.

Астронавты SpaceX и экипаж МКС 1.06.20.|Фото: NASA

В ходе сеанса видеосвязи с МКС после перехода экипажа на станцию Херли держался за лоб, после чего ему передали салфетку и он периодически вытирал правую часть лба, крови видно не было, сообщает РИА Новости.

Даглас Херли и Роберт Бенкен – экипаж первого частного пилотируемого космического корабля, созданного компанией Илона Маска SpaceX. Полет Crew Dragon лишил Россию 9-летней монополии на пилотируемые полеты в космос.

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Командир экипажа Crew Dragon получил небольшую травму при переходе на МКС

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Теги: crew dragon, космический корабль, даг херли, командир экипажа, травма, spacex



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