06 Сентября 2020
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Общество В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Российским авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны

Перед началом летнего туристического сезона Роспотребнадзор решил уступить российским авиакомпаниям и транспортному блоку кабмина в вопросе заполняемости самолетов.

Так, ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест. Теперь перевозчики могут рассчитывать на окупаемость хотя бы части рейсов, если спрос на авиаперевозки в июне резко вырастет.

Тем временем, эксперты считают нужным разработать новые рекомендации с учетом мнения компаний и эпидемиологов, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, авиакомпании России готовятся резко увеличить число рейсов в июне, несмотря на сохраняющиеся на большей территории страны ограничения из-запандемии коронавируса.

Число заявок на полеты из крупных аэропортов превышает показатель мая в четыре раза. Главные надежды перевозчиков в условиях закрытого международного сообщения связаны с перевозками на курорты Черного моря. По словам экспертов, авиакомпании в июне продолжат работать в убыток, а на прибыль могут рассчитывать только с июля.

Помочь авиакомпаниям заметно увеличить заполняемость кресел может только уход с рынка одного или нескольких конкурентов.

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Российским авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны

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Теги: авиакомпании, авиация, авиабилеты



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