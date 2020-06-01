Российским авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны

Перед началом летнего туристического сезона Роспотребнадзор решил уступить российским авиакомпаниям и транспортному блоку кабмина в вопросе заполняемости самолетов.

Так, ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест. Теперь перевозчики могут рассчитывать на окупаемость хотя бы части рейсов, если спрос на авиаперевозки в июне резко вырастет.

Тем временем, эксперты считают нужным разработать новые рекомендации с учетом мнения компаний и эпидемиологов, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, авиакомпании России готовятся резко увеличить число рейсов в июне, несмотря на сохраняющиеся на большей территории страны ограничения из-запандемии коронавируса.

Число заявок на полеты из крупных аэропортов превышает показатель мая в четыре раза. Главные надежды перевозчиков в условиях закрытого международного сообщения связаны с перевозками на курорты Черного моря. По словам экспертов, авиакомпании в июне продолжат работать в убыток, а на прибыль могут рассчитывать только с июля.

Помочь авиакомпаниям заметно увеличить заполняемость кресел может только уход с рынка одного или нескольких конкурентов.