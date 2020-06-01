СМИ: ОАЭ окажут медицинскую помощь Чечне и Дагестану

Власти ОАЭ направят в Чечню и Дагестан два авиалайнера с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, помощь оказал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахаиан. Договоренность была достигнута во время телефонного разговора. ОАЭ направит в Россию защитные комбинезоны, перчатки, маски, бахилы, антибактериальные средства, салфетки, а также тесты. В Чечню самолет ожидают 1 июня, в Дагестане — 3 числа, пишет "Коммерсант".

Ранее Кадыров прокомментировал информацию о заражении коронавирусом.

По словам политика, он здоров. Ранее журналисты заметили во время совещания на руке Кадырова следы от катетера. "Кому какое дело <…> Если даже я заболел. В мире миллионы людей заражены коронавирусом. Десятки тысяч умерли <…> Я не человек что ли, не имею право заболеть, поставить капельницу, поднять иммунитет?" — сказал глава региона.