06 Сентября 2020
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Экономика В России
Коллаж, экономика, рабочий, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Кабмин РФ представит 1 июня план по восстановлению экономики

Российское правительство 1 июня представит на рассмотрение президента РФ Владимир Путина план действий по восстановлению экономики страны.

"План будет представлен в установленные сроки, то есть завтра",— сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в условиях эпидемии коронавируса глава государства поручил кабмину разработать единый план.

Он будет рассчитан на 2020 и 2021 годы. План оценивается в 8 трлн руб., сообщает "Интерфакс".

"В мае мы видим, что темп роста цен снижается. Инфляция стабилизировалась на уровне 3,1% в годовом выражении. Все это дает нам возможность проводить мягкую политику. Если ситуация будет развиваться таким же образом, мы видим перспективу для дальнейшего снижения ключевой ставки", - сообщила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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Кабмин РФ представит 1 июня план по восстановлению экономики

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Теги: правительство, экономика, коронавирус



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Развитие сюжета:

Ранее 01.06.2020 10:59 Мск План по восстановлению экономики готов – его сегодня отправят в администрацию президента

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