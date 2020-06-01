Кабмин РФ представит 1 июня план по восстановлению экономики

Российское правительство 1 июня представит на рассмотрение президента РФ Владимир Путина план действий по восстановлению экономики страны.

"План будет представлен в установленные сроки, то есть завтра",— сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в условиях эпидемии коронавируса глава государства поручил кабмину разработать единый план.

Он будет рассчитан на 2020 и 2021 годы. План оценивается в 8 трлн руб., сообщает "Интерфакс".

"В мае мы видим, что темп роста цен снижается. Инфляция стабилизировалась на уровне 3,1% в годовом выражении. Все это дает нам возможность проводить мягкую политику. Если ситуация будет развиваться таким же образом, мы видим перспективу для дальнейшего снижения ключевой ставки", - сообщила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.