06 Сентября 2020
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Экономика В России
электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

В Минздраве призвали увеличить акцизный налог на все виды табачной продукции

Основной проблемой реализации антитабачной политики в России являются относительно низкие акцизы на табачную продукцию.

Это приводит к доступности табачной продукции для населения. Как сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина, в стране необходимо повысить акцизный налог на все виды табачной и иной никотиносодержащей продукции.

По ее словам, это "самая эффективная мера по борьбе с табаком", передает ТАСС.

Как сообщалось, еще один шаг назад в борьбе с табакокурением может сделать государство. Не так давно Госдума вернула курилки в аэропорты, а теперь готовится рассмотреть законопроект Самарской областной думы, предусматривающий организацию курилок в медицинских и санаторно-курортных учреждениях. Законопроект предусматривает создание курилок на открытом воздухе или в проветриваемых помещениях.

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В Минздраве призвали увеличить акцизный налог на все виды табачной продукции

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Теги: Минздрав, табак



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