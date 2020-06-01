В Минздраве призвали увеличить акцизный налог на все виды табачной продукции

Основной проблемой реализации антитабачной политики в России являются относительно низкие акцизы на табачную продукцию.

Это приводит к доступности табачной продукции для населения. Как сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина, в стране необходимо повысить акцизный налог на все виды табачной и иной никотиносодержащей продукции.

По ее словам, это "самая эффективная мера по борьбе с табаком", передает ТАСС.

Как сообщалось, еще один шаг назад в борьбе с табакокурением может сделать государство. Не так давно Госдума вернула курилки в аэропорты, а теперь готовится рассмотреть законопроект Самарской областной думы, предусматривающий организацию курилок в медицинских и санаторно-курортных учреждениях. Законопроект предусматривает создание курилок на открытом воздухе или в проветриваемых помещениях.