Поправки об удаленной занятости могут принять в весеннюю сессию

Поправки в Трудовой кодекс России, защищающие права дистанционно работающих граждан, будут приняты в первом чтении в ходе весенней сессии, сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Глава ["Особенности регулирования труда дистанционных работников"] пока работает не очень эффективно: из 67 млн занятых только 30 тыс. человек работает по этой главе, поэтому мы решили с учетом новых обстоятельств подготовить изменения главы, внести туда дополнения, например, такие, как "временный перевод на удаленную работу" <...> или "частичный перевод на удаленную работу", - сказал парламентарий.

По его словам, данные поправки не обяжут работодателя использовать удаленный формат занятости, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, почти треть жителей России признались, что эффективность их труда снизилась после перехода на удаленный режим работы из-за риска распространения коронавируса, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

В том, что они стали менее эффективно справляться с поставленными задачами признался 31% респондентов. Продуктивнее, чем в офисе, работают 9% опрошенных. Но большинство участников опроса (59%) отметили, что переход на "удаленку" никак не повлияла на эффективность их работы.

Ранее другое исследование, проведенное компанией Ipsos, показало, что только 22% жителей России довольны такой работой. В основном людям тяжело сосредоточиться дома, из-за чего падает эффективность работы.