Роспотребнадзор: носить маски на пляже не придется

Отдыхающим на пляже жителям России не придется надевать медицинские маски, однако социальную дистанцию нужно будет соблюдать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, - да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", - сказала она, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в Роспотребнадзоре считают необходимым ношение детьми масок и перчаток школьникам, которые будут сдавать ЕГЭ.

Как отметили в ведомстве, при плохой переносимости ребенком маски или перчаток их можно будет снять. При низком, приближающемся к нулю или нулевом уровне заболеваемости в регионе использование масок и перчаток не обязательно.