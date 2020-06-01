Медведев: Праймериз "ЕР" позволили серьезно обновить состав партии

Предварительное голосование "Единой России" позволило существенно обновить состав партии, сообщил ее председатель Дмитрий Медведев.

"Более 80% кандидатов - это новые лица, которые не являются политиками в настоящий момент", - сказал он. По словам бывшего премьер-министра России, 40% кандидатов моложе 35 лет. Медведев отметил, что "предварительное голосование успешно состоялось".

Среди кандидатов около 40% - представители малого и среднего бизнеса, медработники, сообщает ТАСС.

Ранее в "Единой России" прокомментировали сообщения о возможных перестановках в партии.

Как сообщил заместитель секретаря генсовета "ЕР" Сергей Перминов, в руководстве партии не ведется никаких обсуждений об изменении полномочий.

Ранее появились сообщения о возможных перестановках со ссылкой на депутата Госдумы Ирину Гусеву. Так, якобы, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев станет новым спикером Госдумы, а депутат Гусева займется созданием "новой идеологической конструкции партии".