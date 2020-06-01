Май в Москве признан рекордно дождливым

Дождь, который шел в Москве ночью 31 мая, продолжился днем.

Того количества осадков вывело май 2020 года в рекордсмены. Накопленная за месяц сумма осадков составила 146,9 мм, перекрыв прежний максимум месячной суммы осадков, который был зафиксирован в 1933 году (131,7 мм). В мегаполисе за двое суток выпало свыше 140% майской месячной нормы осадков, сообщают "Метеоновости".

Напомним, неделю назад в результате сильных ливней с градом и порывами ветра на Среднем Урале произошли аварийные отключения электроэнергии. Также из-за урагана погибли четыре человека.