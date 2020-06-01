Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+

Россия не против переноса следующей встречи ОПЕК+.

Ее предложено перенести на 4 июня, тогда как ранее планировалось провести 9–10 июня. Перенести встречу предложил министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб. По его словам, перенос сроков встречи облегчит распределение нефти между традиционными покупателями в зависимости от спроса, считает господин Аркаб, пишет "Коммерсант".

Как сообщаюсь, в ходе предстоящей в июне встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.

Предполагалось, что с июля общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в власти России обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца.

В случае сохранения текущей квоты добыча нефти в РФ за два месяца снизится еще на 4 млн тонн, в итоге в текущем году спад производства составит 50 млн т нефти. Вариант с продлением квот выгоден Саудовская Аравии, бюджет которой в наибольшей степени страдает от снижения нефтяных цен.