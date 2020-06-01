В Роспотребнадзоре сообщили о связи коронавируса с нарушением свертываемости крови

Течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ранее считалось, что это "истинная пневмония". "…Совсем недавно, а для болезни эта очень недавно, это полтора месяца, стало понятно, что это патогенез", - сказала Попова. По ее словам, что для того, чтобы понять, какое воздействие может оказать инфекция на организм человека в дальнейшем и после выздоровления, нужно время, сообщает ТАСС.

Тем временем, первый зарегистрированный в РФ лекарственный препарат от коронавируса "Авифавир" не поступит в свободную продажу. Препарат можно будет применять только в госпиталях и под контролем медиков. Кроме того, он категорически запрещён для приёма беременными женщинами и в период планирования семьи.

Напомним, ранее Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний "ХимРар" объявили о получении регистрационного удостоверения от Министерства здравоохранения РФ для препарата "Авифавир", показавшего в ходе клинических испытаний высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом. Генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что "Афивавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире.