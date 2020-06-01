Члены экипажа Crew Dragon перешли на борт МКС

Члены экипажа американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Даглас Хёрли и Роберт Бенкен успешно перешли на борт Международной космической станции.

Их встретили астронавт NASA Криса Кэссиди, а также российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, сообщает ТАСС.

Напомним, 30 мая "SpaceX" провела первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Ракета-носитель "Falcon 9" с кораблем "Crew Dragon" стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск состоялся на несколько дней позже из-за непогоды. Маск назвал запуск корабля "Crew Dragon" "шагом к мультипланетному человечеству". Вскоре после запуска стало известно о том, что "Роскосмос" в этом году испытает две ракеты, а в следующем планирует возобновление лунной программы.