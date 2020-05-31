В Зауралье депутаты поддержали ограничения продажи алкоголя в жилых домах

В первом чтении депутаты Курганской областной думы приняли изменения в закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Курганской области". Законопроект был внесен фракцией партии "Единая Россия" в Курганской областной думе.



Напомним, что президент России Владимир Путин подписал изменения в Федеральный закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В соответствии с ними устанавливаются новые ограничения на розничную продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Такая продажа допускается только в заведениях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. Регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения.



Зауральские парламентарии предложили установить запрет продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 45 квадратных метров. Установление дополнительного ограничения продажи алкогольной продукции направлено на обеспечение прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их проживания.



Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов отметил, что поступает большое количество жалоб на то, что в жилых домах организованы небольшие питейные заведения, посетители которых систематически нарушают правопорядок и мешают жителям.



Спикер областного парламента подчеркнул, что законопроект принят пока в первом чтении, работа над ним будет продолжена, в том числе совместно с представителями предпринимательского сообщества.