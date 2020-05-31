С 1 июня в Курганской области разрешены прогулки и занятия спортом

С 1 июня в Курганской области разрешены прогулки и занятия спортом. Жителям больше не нужно отправлять SMS-сообщения с целью выхода из дома, время пребывания на улице не ограничено.

Для людей старше 65 лет и граждан с серьезными хроническими заболеваниями по-прежнему сохраняется рекомендация находиться дома (выезды на дачные участки разрешены).

Также строгий режим двухнедельной самоизоляции обязаны соблюдать те, кто контактировал с больными Covid-19, и те, кто возвращается в регион из ХМАО, ЯНАО, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской и Мурманской областей.

В связи со снятием ограничений для граждан введен ряд обязанностей с учетом требований Роспотребнадзора. На улице необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах. Рекомендуется носить маски в общественном транспорте, магазинах и организациях, оказывающих услуги. В автобусах также рекомендуется пользоваться перчатками.

При совместных занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе соблюдать предельно допустимое количество занимающихся не более двух человек и дистанцию между занимающимися не менее 5 метров.

При совместных прогулках на улице соблюдать предельно допустимое количество прогуливающихся не более двух человек и дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра.

Порядок въезда в Курганскую область остается прежним. Попасть на территорию региона смогут те граждане, которые:

- имеют регистрацию в Курганской области;

- работают в Курганской области;

- следуют на похороны;

- прибыли с целью лечения.