В Екатеринбург из США вывозным рейсом "Аэрофлота" прибыли 74 туриста

Вывозной борт приземлился в Екатеринбурге. Из Нью-Йорка через Москву в столицу Урала прибыли 74 туриста, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по профилактике коронавируса.

После прохождения всех необходимых процедур 23 человека отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор.

Остальные при поддержке оперативных штабов других субъектов отправились в свои регионы. Самолёт из Екатеринбурга улетел в Новосибирск.