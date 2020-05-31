Жителям Московской области разрешили посещать храмы

Жителям Московской области разрешили молиться в храмах в небогослужебное время, сообщили Накануне.RU в столичной епархии РПЦ.

"Главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничений. Нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время", - сказал глава Московской епархии, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювенлий после службы в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.

Богослужения при этом можно совершать на воздухе, около храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний.