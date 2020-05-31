05 Сентября 2020
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сургут (2007) | Фото: Накануне.ru

"Не дайте себя обмануть". Бывший спикер думы Сургута раскритиковал возможную передачу теплосетей города структуре Боброва и Бикова

Бывший спикер думы Сургута Сергей Бондаренко раскритиковал возможную передачу городских телосетей в концессию, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Экс-глава думы Сургута Сергей Бондаренко опубликовал на своём youtube-канале ролик, в котором раскритиковал возможную передачу городских телосетей из муниципальной собственности в частную. По договору концессии, который может заключить мэрия, все сети на 25 лет станут собственностью компании, владельцы которой – Алексей Бобров и Артём Биков.

"Они сделали городу такое предложение в 2019 г., сейчас начался новый раунд переговоров. Бобров и Биков в своё время возглавляли базирующееся в Сургуте предприятие "Тюменьэнерго", и сохранили с городскими элитами самые плотные и тесные связи", - сказал политик.

Бондаренко отмечает, что сразу после подписания договора резко вырастет тариф.

"Частная компания "Вектор" будет делать всё то, что сейчас делает муниципальная организация "Городские тепловые сети", только по более высокому тарифу. Это как с мусором – тариф вырос, а качество осталось прежним. Кто-то из вас верит, что бизнесмены с иностранными паспортами будут улучшать теплосети, которые через 25 лет им надо будет вернуть городу? Я – нет. Государство перекладывает социальную ответственность на плечи "частников". Они церемониться не будут. Призываю не дать себя обмануть", - сказал Бондаренко.

Бондаренко возглавлял предыдущий созыв думы Сургута. Во время выборной кампании 2016 г. он неожиданно для всех снял свою кандидатуру с выборов депутатов, объяснив это скорым отъездом из города. Позже он поменял политические взгляды и перешёл из "Единой России" в ЛДПР. По итогам голосования в кресло спикера села Надежда Красноярова.

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"Не дайте себя обмануть". Бывший спикер думы Сургута раскритиковал возможную передачу теплосетей города структуре Боброва и Бикова

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Теги: Сергей Бондаренко, теплосети, Алексей Бобров, Артём Биков, договор, концессионное соглашение



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Развитие сюжета:

Ранее 19.08.2020 12:55 Мск Глава Сургута отложил передачу городских теплосетей концессионеру

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Ранее 12.11.2019 13:13 Мск Комарова посоветовала администрации Сургута принять решение насчет концессии по теплу

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