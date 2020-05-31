Рогозин поздравил главу НАСА со стыковкой ракеты Илона Маска и МКС

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна со стыковкой корабля "Crew Dragon" и МКС, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Можно смело поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как вы стремились к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом. Я желаю команде НАСА успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы. Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне очень понравилась его шутка) и "SpaceX" . С нетерпением ждём дальнейшего сотрудничества", - написал Рогозин в своём Twitter.

Упоминаемая Рогозиным "шутка Маска" – высказывание последнего относительно слов главы "Роскосмоса" о том, что для того, чтобы попасть на МКС, Маску придётся воспользоваться батутом.

"Батут работает", - сказал Маск после запуска "Crew Dragon".

Напомним, 30 мая "SpaceX" провела первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Ракета-носитель "Falcon 9" с кораблем "Crew Dragon" стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск состоялся на несколько дней позже из-за непогоды. Маск назвал запуск корабля "Crew Dragon" "шагом к мультипланетному человечеству". Вскоре после запуска стало известно о том, что "Роскосмос" в этом году испытает две ракеты, а в следующем планирует возобновление лунной программы.